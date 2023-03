A la Une . Météo : Un dimanche mitigé

Météo France annonce une journée contrastée ce dimanche 1é mars. La grisaille est installée dans l’Est avant de basculer vers le nord et l’ouest. Des averses sont attendues dans les hauts. Le sud va être plutôt épargné.

Par GD - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 07:11

Le bulletin :



Après une nuit bien pluvieuse sur une bonne moitié Est du département (127 mm au Pas de Bellecombe-Jacob, 88 mm à Saint-Benoît, 79 mm à Saint-André ), cette journée débute par un temps contrasté entre la moitié Est qui subit grisaille et humidité avec encore par endroits quelques averses résiduelles alors que l’Ouest bénéficie d’un temps sec avec des éclaircies.



Au fil de la matinée, les averses s’atténuent sur les pentes de l’Est en ne persistant que sur les flancs du volcan et les nuages s’approprient les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest où les premières ondées se déclenchent avant la mi-journée.



L’après-midi, le ciel est chargé dans l’intérieur avec des averses qui s’annoncent plus virulentes dans les hauts de Saint-Paul, Saint-Gilles et de la Possession. Ces pluies glissent localement vers l’Océan sur le littoral Nord.



Le littoral Sud-Ouest et Ouest conservent de belles périodes ensoleillées.



Dés la soirée, retour à des conditions clémentes sous un ciel étoilé pour la majorité de notre île avec tout au plus quelques grisailles vers la route des Laves.



L’alizé reste bien en place avec des rafales voisines de 50 km/h vers le Chef-Lieu et 50 à 60 km/h de Saint-Joseph à L’Étang-Salé en matinée avant de remonter vers les plages de l’Ouest l’après-midi.



Les températures sont globalement de saison ; au meilleur de ce dimanche, les thermomètres affichent 28 à 32°C sur la frange côtière, plus de 25°C dans les cirques et 17 à 20°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer est agitée au vent et au déferlement de la houle d’alizé, 1 mètre 50 à 2 mètres, présente de Saint-Joseph à Champ-Borne, et belle à peu agitée ailleurs.