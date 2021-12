Météo Météo : Un dimanche gris et maussade

Par Stéphane Pierrard - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 07:06

Le bulletin de Météo France :



Ce dimanche s'annonce plutôt gris et maussade. Une ligne pluvio-instable loin au large des côtes ouest et sud-ouest s'approche tout doucement, le voile de nuages d'altitude s'épaissit au fil des heures, mais cette matinée est encore très correcte.



A la mi-journée, un temps lourd et menaçant s'installe en montagne. Cet après midi, le temps devient nettement plus instable et des averses intéressent la majorité des Hauts, le secteur des Plaines et du Volcan sont encore aux premières loges des pluies les plus marquées. Pourquoi pas un coup de tonnerre sous les averses les plus fortes. Retour au calme en soirée.



Après les records de la veille, les thermomètres affichent une baisse sensible avec des maximales autour de 29 à 31°C sur le littoral et 25 à 27°C dans les Cirques.



Le vent de Nord-Ouest à Ouest reste actif, les pointes sont voisines de 50 km/h de Saint-Denis à Champ-Borne et de Saint-Pierre à Saint Jo. Ailleurs les brises dominent.

La mer devient agitée dans l'ouest et le sud sud par une petite houle australe.





