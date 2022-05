A la Une . Météo : Un dimanche férié ensoleillé

La journée débute sous un beau soleil sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, le temps est plus contrasté à l'Est. Globalement, c'est une belle journée dominicale qui vous attend. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 8 Mai 2022 à 07:06

A l'Est d'une ligne "Sainte-Suzanne/Saint-Joseph", le temps est plus contrasté avec des nuages parfois porteurs de faibles précipitations jusqu'en milieu de matinée.



Dès la mi-journée, la masse d'air s'assèche bien et de larges périodes ensoleillées reviennent sur l'Est. Les nuages de pente ont pris possession de l'intérieur du territoire avec quelques rares averses probables ici ou là. Les cumuls de précipitations restent néanmoins anecdotiques.



Avant la fin de journée, des débordements nuageux s'opèrent en direction des littoraux du Nord, de la baie de Saint-Paul à Saint-Benoît en passant par le chef-lieu. Les plages de l'Ouest restent plutôt ensoleillées.



Le vent de secteur Est est faible en matinée et s'accélère à l'Est de Saint-Pierre à la mi-journée avec des rafales atteignant les 50 km/h. Il s s'oriente au Nord-Est sur la région du Port avec là aussi quelques rafales possibles.



La mer est peu agitée à agitée, elle est forte au déferlement de la houle d'alizé voisine de 2 mètres 60 le long des côtes Sud et Est de l'île, du Sud Sauvage à Sainte Suzanne environ.

Et pour ce lundi ?



Ce début de semaine se déroulera dans une atmosphère plutôt sèche et confère au département une très belle matinée. Seuls quelques nuages viendront contraster le bleu du ciel le long des contreforts du volcan ou en baie de La Possession.



A la mi-journée les nuages de développement diurne finiront timidement par envahir les premières pentes, mais au-delà de 1500 mètres d'altitude les sommets garderont la tête en dehors de la grisaille.



En fin d'après-midi, à la faveur d'une densification de la couverture nuageuse, quelques farines pourraient humecter les hauts du département.



L'alizé sera faible, sur une large moitié Ouest le régime de brises prédomine. La mer sera agitée au sud-est et la houle d'alizé se stabilise autour de 2 mètres.