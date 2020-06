A la Une . Météo : Un dimanche agité en perspective à La Réunion

Les prévisionnistes de Météo France confirment et précisent l'arrivée d'un front froid ce week end. Le phénomène concernera La Réunion à compter de la nuit de samedi à dimanche. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 16:54 | Lu 1078 fois

La nouvelle offensive hivernale se confirme pour ce week-end. Un front devrait aborder les côtes réunionnaises en fin de nuit / début de matinée de dimanche, associé notamment à du vent et de la houle.



Les rafales de vent de Sud-Est pourraient atteindre les 80 à 90km/h sur le littoral sud-ouest et Est mais aussi sur les sommets au-dessus de 2000 mètres.



La mer sera très forte (vagues de l'ordre de 4m en hauteur significative) sur le littoral exposé au vent.



Des averses concerneront une large moitié Sud-Est de l'île avant une accalmie probable à la mi-journée.



Comme évoqué ces derniers jours, ce front froid s'accompagnera également d'une baisse des températures, fraicheur garantie ! Toutes ces prévisions seront bien sûr précisées en journée de demain, rappelle Météo France.