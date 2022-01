Météo : Un début de week-end toujours maussade

Le bulletin de Météo France Réunion :



Vigilance Fortes Pluies / Orages sur les zones Ouest, Nord et Est.



Flux de Nord à Nord-Ouest instable et pluvieux.



Un début de week-end peu réjouissant !



La Réunion se réveille à nouveau sous un ciel gris et maussade. En matinée, des averses modérées à fortes et potentiellement orageuses impactent les façades Ouest, Nord et Est ainsi que l'intérieur de l’île. Le Sud, temporairement épargné par les précipitations, passe les premières heures du jour sous un ciel couvert. L'après midi, ce temps, gris et pluvieux, se propage à l'ensemble du département et les conditions se dégradent aussi du coté Sud avec le déclenchement de bonnes averses. En fin de journée et début de nuit suivante, les pluies deviennent plus sporadiques mais l'atmosphère conserve son caractère humide.



Le thermomètre, couverture nuageuse oblige, évolue peu avec des maximales proches de 28 degrés dans les bas, 24 à 26 degrés dans les cirques et 17 à 19 degrés du coté du volcan et du Maïdo.



Le vent de secteur Nord à Nord-Ouest se montre vigoureux avec des rafales proches de 60 à 70 km/h de Saint Gilles à l'Etang-salé, vers Sainte Rose mais aussi dans les hauts de l'Ouest et dans la région du volcan.



La mer est agitée à localement forte au vent. La houle d'alizé s'amortit.