A la Une . Météo : Un ciel gris sur l'Est de l'île

Le temps reste humide sur l'Est et le Sud, tandis qu'un ciel plus clément et lumineux se dessine dans le Nord et l'Ouest. Par NP - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 06:15

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé modéré à assez fort de Sud-Est humide, persistance de la houle australe et passage d'une petite limite frontale.



Après une nuit arrosée sur l'Est et le Sud, le temps reste humide sur ces régions-là, alors que le ciel semble plus clément et lumineux sur le Nord et l'Ouest de l'île.



Le temps reste gris sur l'Est du département dans la région du Volcan ,des Plaines de l'Est, de Salazie avec de fréquentes averses au programme, le temps se couvre petit à petit sur le reste de l'île. En effet, les nuages gagnent également avant la mi-journée, l'Ouest et le Nord de l'île.



L'après-midi, le ciel es couvert à nuageux avec des averses sur le quart Sud-Est et des averses qui se développent ponctuellement à mi-pentes sur l'Ouest. Quelques éclaircies persistent sur les côtes exposées au vent.



Les températures maximales, en-dessous des normales de saison, atteignent les 23 à 27°C sur le littoral, 18 à 19°C dans les cirques, 13 à 14°C au volcan ou au Maïdo.



Le vent de Sud-Est souffle en rafales de 60 km/h sur le Sud-Ouest et 50 km/h sur le Nord-Est. Au fil des heures, il s'oriente plus franchement à l'Est en faiblissant sur les zones Nord et Sud et avec des brises dominantes sur la façade Ouest.



La mer est forte au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest atteignant les 3,20 mètres en journée entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.

Téléchargez Weza sur iOS et Android