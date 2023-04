A la Une . Météo : Un ciel gris dans l'Ouest, avant quelques averses cet après-midi

Après plusieurs jours de grisaille dans l'Ouest, la situation ne devrait pas vraiment s'améliorer aujourd'hui. Si quelques éclaircies ce matin vont laisser passer un peu de soleil, de la pluie est prévue sur une partie de l'île plus tard dans la journée. Par La rédaction - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 06:51

Le bulletin de Météo-France :



Au petit matin, grisailles et humidité sont présentes sur les littoraux exposés au vent de Sud, c'est-à dire approximativement de Saint-Philippe à Saint-Leu en passant par la Pointe au Sel alors que le soleil est largement présent ailleurs. Ces éclaircies matinales s'estompent assez rapidement et l'ensemble de l'île se retrouve sous les nuages avant la mi-journée. Les premières averses sont attendues avant le déjeuner; elles deviennent plus fréquentes et plus soutenues cet après-midi notamment autour du volcan, dans les plaines et dans les hauts du nord avec des débordements jusqu'à l'océan. Ailleurs, ces ondées sont plus espacées mais il vaut mieux tout de même prévoir un vêtement de pluie en toutes régions. Retour au calme en soirée sous un ciel qui s'éclaircit et dans une atmosphère rafraîchie. Côté mer peu d'évolution; elle est agitée au déferlement d'une petite houle australe qui s'amplifie vers 2 mètres et d'une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre.