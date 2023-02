A la Une .. Météo : Un ciel dégagé dans tout le département

C'est une journée ensoleillée qui attend les Réunionnais ce vendredi. Par NP - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 06:09

Au lever du jour, le ciel est généralement dégagé et le temps ensoleillé. L'évolution diurne se met ensuite en place à la mi-journée avec quelques développements nuageux inoffensifs le long des pentes, prévoit Météo France Réunion dans son dernier bulletin.



L'après-midi, la couche nuageuse s'étale dans les hauts avec quelques averses éparses ici ou là sans grande prétention. Des débordements sont possibles en direction des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les cirques et le sommet du volcan devraient conserver de belles éclaircies jusqu'en milieu d’après-midi.

Le littoral Sud et Est conserve de très belles éclaircies avant l'arrivée en soirée de nouvelles entrées maritimes. Les températures maximales atteignent les 28 à 32°C sur le littoral, 18 à 20°C au Volcan et au Maïdo, 23 à 26°C dans les cirques.



Le vent est faible, les brises dominent. La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle d'alizé persistante sur l'Est.