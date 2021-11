A la Une . Météo : Un ciel couvert

Dès la mi-journée, les nuages viendront couvrir le soleil sur une large partie de l'île. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 06:32



La Réunion toujours au régime sec avec quelques averses de courtoisie sur le littoral Nord en journée.



Ce qui est notable, c'est une persistance du temps de ces derniers jours. Il faut noter la visite ce matin de quelques averses sur le littoral Nord. Ceci s'explique par des développements nuageux un peu plus marqués, qui peuvent donner quelques averses éparses avec une préférence au cours de la journée dans le secteur des Plaines et sur les Hauts de l'Ouest l'après-midi.



Le soleil est présent sur une bonne partie de l'île en début de journée, puis les nuages se forment un peu partout sur le Nord-Est entre La Possession et Sainte-Rose, la route de la Plaine-des-Palmistes et les alentours de Saint-Benoît.



Dans la journée, quelques éclaircies persistent sur les sommets au-dessus de 2000 mètres, les cirques voient moins le soleil que la veille mais le temps reste très sec.



Les températures sont stationnaires, avec toujours une forte chaleur sur les sommets. Il est attendu de 27 à 29 °c sur le littoral, de 23 à 25 °c dans les cirques et sur la région du Volcan. L' alizé de Nord-Est reprend un peu de souffle, 40 km/h en rafales vers la Pointe-de-la-Table et et la Pointe-des-Galets.



Côté mer, elle est peu agitée.

Téléchargez Weza sur iOS et Android