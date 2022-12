Météo Météo : Un ciel couvert sur toute la Réunion cet après-midi

Météo-France prévoit une belle matinée, avec une dégradation sur la majeure partie de l’île dans l’après-midi. Quelques rafales de vent vont pointer jusqu’à 50 km/h dans le Sud et l’Est. Par La rédaction - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 06:56

Le bulletin de Météo-France :



Au lever du jour, le ciel réunionnais ensoleillé sur l'Ouest de l'île est un peu plus nuageux à l'Est du département avec quelques ondées sur le littoral. En cours de matinée, les nuages s'accrochent sur le relief pour gagner progressivement l'intérieur à la mi-journée. L'après-midi est plus nuageux sur l'ensemble du département avec quelques averses sur les pentes de l'Ouest, du Nord-Ouest et les plaines. Ces pluies peuvent déborder sur la baie de la Possession en passant par la ville du Port. Elles donnent cependant de faibles cumuls de précipitations. Le littoral du Sud de Saint-Pierre à Saint-Philippe et de Saint-Benoît à Sainte-Marie profite d'un soleil plus généreux. Le ciel se dégagera progressivement au cours de la soirée.



Le vent de secteur Sud-Est est toujours bien sensible avec des rafales autour de 50km/h sur le littoral Nord de Sainte-Marie à Saint-Denis, 50 à 60km/h de Saint-Louis à Saint-Philippe en gagnant les premières pentes. Il faiblit avec la tombée du jour.



L’état de mer évolue peu. Elle reste peu agitée, localement agitée sur les côtes exposées. Une houle d'alizé de 1m50 à 2m déferle de la Pointe Langevin à Champ-Borne en passant par le Pointe des Cascades.



Côté températures, on reste dans les normales de saison avec des maximum compris entre 29 et 31°C sur le littoral, 26°C à Cilaos, 19°C au volcan et 18°C à Piton-Maïdo.