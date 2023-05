Météo Météo : Un ciel clément en début de journée

Cirques, plaines et sommet du Volcan sont au soleil ce mercredi matin. Dans le Sud, les nuages s'accumulent. Par NP - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 06:36

Le bulletin de Météo-France Réunion :



Situation générale

Alizé faible à modéré de secteur Est-Sud-Est associé à une atmosphère peu humide.



La journée débute sous un ciel clément, Cirques, Plaines et sommet du Volcan sont au soleil.



Petit bémol sur le Sud de la Réunion, où poussés par le vent, les nuages ont tendance à s'accumuler sur le flanc Est du Volcan avec deux ou trois gouttes possibles mais cela ne dure pas.



Au fil de la matinée, les nuages deviennent de plus en plus en plus nombreux sur les pentes de l'Est du côté de la Plaine des Palmistes ainsi que sur les pentes de l'ouest.



L'après-midi, sur les pentes de l'Ouest ( des hauts du Port au Tampon ) les nuages deviennent plus consistants avec quelques rares averses.



Les éclaircies résistent dans les Cirques, sur la Plaine des Cafres ainsi que sur le sommet du Volcan.



Le vent de secteur Sud-Est reste vigoureux avec des rafales de 60 km/h environ le long des côtes Sud et 50 km/h le long des côtes Nord, le vent reste faible sur les plages de l'Ouest.



La mer est peu agitée à agitée, avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest et une petite houle d'alizé, toutes deux comprises entre 1 et 1 mètre 50.

Téléchargez Weza sur iOS et Android