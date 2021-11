A la Une . Météo : Un bulletin vigilance fortes pluies orages pour le Sud de l'île

Des fortes pluies et des orages sont attendus dans le Sud et Sud Ouest de l'île, en seconde partie de nuit. Météo France a émis un bulletin vigilance fortes pluies orages et valable à partir de minuit, ce dimanche. Par Zinfos 974 - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 15:38

Le bulletin vigilance fortes pluies de Météo France :



La Réunion se trouve dans un environnement humide et instable. Une trace frontale concerne actuellement le département. Cette dernière devrait se ré-intensifier au cours de la seconde partie de nuit de samedi à dimanche. De fortes précipitations, localement orageuses, vont à ce moment là concerner principalement les régions du Sud-Ouest et du Sud du département. Une amélioration devrait se dessiner en seconde partie de journée.