A la Une . Météo : Un beau week-end ensoleillé

Cette journée de samedi commence dans la fraicheur, mais rapidement le soleil va s'imposer sur toute l'île. Seuls quelques nuages pourraient donner de fines gouttes dans l'est. Le beau temps reste de mise demain et lundi. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 06:09

Le réveil s'annonce frais et ensoleillé pour tout le monde avec de belles conditions prévues. Quelques nuages s'infiltrent tout de même le long des contreforts du Volcan et peuvent donner des petites gouttes sur la route des laves par exemple, prévoit Météo France.



Les nuages de pente reprennent ensuite leur droit au fil des heures et occupent marginalement les secteurs des Plaines, du Volcan ou des Hauts de l'Ouest en laissant les principaux sommets dégagés.



Le soleil est toujours d'actualité sur la côte, un peu moins entre la Grande Chaloupe et Saint-Leu l'après-midi.





Entre 26° et 30°



Les températures maximales atteignent les 26 à 30°C sur le littoral, 21 à 23°C dans les cirques et 14 à 15°C au Maïdo et au Volcan.



Le vent de Sud-Est se renforce avec des rafales dépassant les 70 km/h dans la région de Saint-Pierre mais aussi sur le Beau Pays. Les brises dominent sur le quart Nord-Ouest.



La mer est forte. La houle australe atteint son pic dans la journée avec 3 à 3,50 mètres attendus. La prudence en bord de mer dans l'Ouest et le Sud est donc de mise.

Demain, dimanche, le temps sera clément mais la mer restera forte.



Pour lundi, le même type de temps nous attend.