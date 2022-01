Météo Météo : Un après-midi couvert

Alors que le soleil sera encore très présent sur le littoral en matinée, il laissera place à un ciel plus gris cet après-midi notamment dans les hauteurs de l'Ouest et du Volcan. Les températures dépasseront les 30° dans la région des plages et la mer reste peu agitée. Par NP - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 06:54

Ambiance nuageuse avec un faible flux de secteur Est.



Malgré la présence de nuages d'altitude, réveil lumineux pour la majorité du département. Puis au fil de la matinée, les nuages se développent dans l'intérieur de l'île sans préférence particulière. Le pourtour du littoral et les plus hauts sommets restent au soleil une bonne partie de la matinée. L'après-midi, le gris est la couleur dominante mais cette couverture nuageuse n'apporte que de rares et faibles ondées, essentiellement dans les hauts de l'Ouest et autour du volcan avec des quantités anecdotiques. Des éclaircies résistent tout de même sur le littoral Sud-Ouest.



Les températures grimpent jusqu'à 31°C sur les plages de l'Ouest, 25°C environ à Cilaos et dépassent 20°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



Les brises sont majoritaires tant sur le littoral que dans l'intérieur de l'île. Seules les régions du Port ou de Saint-Philippe subissent des rafales n'excédant pas 40 km/h.



Côté mer, elle est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle de Sud-Ouest.