Météo : Un après-midi couvert

Le bulletin de Météo France Réunion :



Flux de Sud-Est faible à modéré, plutôt sec.



Au petit matin, le soleil s'impose sur la majeure partie de notre île. Les entrées maritimes se cantonnent essentiellement le long de la Route des Laves, en donnant localement quelques gouttes. Au fil de la matinée, la couche nuageuse s'étale sur la Plaine-des-Palmiste, Salazie et les Hauts de Saint-Denis, alors que les éclaircies restent belles sur le Sud et la façade Ouest. L'après-midi, les nuages s'épaississent et des averses se produisent aux flancs du Volcan ainsi que sur la côte Nord-Est, entre Sainte-Rose et Saint-André notamment.

Les plus hauts sommets et le littoral Ouest devraient conserver un temps sec, avec de larges éclaircies.



Le vent d'Est reste modéré le long de la côte Sud, avec des pointes entre 30 et 40 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre. Partout ailleurs, un faible régime de brise persiste.

Coté températures, peu de changement ; aux meilleurs moments de la journée, les valeurs atteignent 29 à Saint-Denis, 25 à Cilaos et 21 degrés au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est peu agitée sur la côte Nord à agitée, sans houle significative.