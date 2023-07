A la Une . Météo : Un alizé humide et vigoureux au programme de ce samedi

La journée va être marquée par des averses sur la façade Est et un alizé de sud-est pour toute l'île. Par GD - Publié le Samedi 22 Juillet 2023 à 07:19

En ce début de journée, la météo sera relativement clémente sur la plupart des régions, malgré un ciel légèrement encombré dans le quart Sud-Est. Mais l'arrivée d'un alizé de Sud-Est vigoureux va progressivement faire gagner du terrain à l'humidité au fil des heures.



Le scénario prévu pour cette journée met en évidence des averses qui concerneront en particulier la façade Est et les pentes de l'Est, sous un ciel chargé de nuages. Les régions situées à l'Est d'une ligne allant de Sainte-Marie à Saint-Joseph seront les plus touchées par ces averses.



À l'Ouest, le ciel deviendra simplement assez nuageux dans les hauts, laissant ainsi une place généreuse au soleil sur le littoral Ouest et Sud.



En seconde partie d'après-midi, une évolution favorable est attendue, avec un assèchement progressif de la masse d'air.



Les températures maximales resteront dans les valeurs saisonnières, avec des prévisions de 24 à 27°C sur le littoral, 16 à 20°C dans les cirques, et 11 à 12°C au Maïdo et au Volcan.



Concernant les vents, l'alizé de Sud-Est soufflera de manière modérée, avec des rafales atteignant environ 70 km/h vers Saint-Pierre et 60 km/h sur Saint-Denis. Les brises prédomineront sur la façade Ouest de l'île.



En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera modérée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, en passant par le Sud, avec une houle de secteur Sud de 2 mètres.