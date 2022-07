A la Une . Météo : Un 14 juillet humide et frais

Ce début de journée est plutôt nuageux avec quelques averses du chef lieu au sud de l'île en passant pas Salazie. A l'ouest le temps reste sec. Peu de changement pour cet après-midi. Par NP - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 06:22

A l'Est d'une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph en passant par Salazie , les Plaines et le Volcan, ce début de journée est assez nuageux avec quelques averses passagères. Celles-ci, faibles en général, se montrent plus fréquentes sur le région du Volcan.



Plus à l'Ouest, les nuages débordent mais le temps reste sec. Au fil de la matinée pas de grand changement à attendre.



L'après-midi, les éclaircies deviennent un peu plus durables le long du littoral Est, tandis que les pentes restent sous la grisaille. La menace d'une averse reste de mise.

A l'intérieur de l’île, les Cirques, les plaines et le volcan sont sous les nuages



Le littoral Ouest voit le soleil contrarié par quelques débordements nuageux mais le temps reste globalement clément.

Les températures maximales sont de l'ordre de 23 à 27°C sur le littoral d'Est en Ouest, 10 à 11°C au Volcan et Maïdo mais aussi 16 à 19°C dans les cirques.



L'alizé reste sensible avec des rafales voisines de 50 km/h sur les côtes Nord et 60 km/h sur le Sud-Ouest et le Sud de l'île. Les brises dominent sur la façade Ouest.



La mer est agitée à forte sur le Sud et l'Est avec une houle d'alizé voisine de 2 m.