A la Une . Météo : Toujours pas d'amélioration en vue pour monter au volcan

Après un début de semaine plus qu'humide au piton de Bert, limitant la visibilité de l'éruption, le temps risque de ne pas s'améliorer pour ces prochains jours. Quelques éclaircies devraient malgré tout permettre aux randonneurs de découvrir le spectacle. Par NP - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 10:06

La masse d'air humide qui arrose actuellement l'Est de l'île n'a pas épargné le volcan. En plus des températures plus que fraîches, le brouillard et les averses ont gâché un peu le spectacle. Même les scientifiques de l'observatoire ont vu leur travail de surveillance de l'éruption entravée, avec des reconnaissances au sol et par les airs qui ont été retardées dans les premiers jours.



La journée de ce jeudi va rester encore très pluvieuse, avec des averses prévues toute la journée. Vendredi après-midi semble être la meilleure possibilité pour espérer avoir la meilleure visibilité.

Un dimanche plus ensoleillé



Si la météo reste très changeante dans les hauts, la journée de samedi ne semble pas être la plus propice à l'observation des fontaines de lave. Les températures vont encore rester fraiches, avec des maximales de 15°C attendus dans la journée, et moins de 8°C la nuit.



Dimanche devrait être le jour le plus favorable pour les curieux. La matinée risque d'être toujours sous les nuages, mais le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Seul bémol, le vent va encore souffler fort, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.