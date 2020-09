A la Une ... Météo : "Ti frimas dans les Hauts"

Les températures minimales ont encore perdu des degrés dans les Hauts, indique Météo France. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 09:01 | Lu 432 fois

"Ti frimas dans les hauts", indique Météo France ce mardi. "A l'arrière du front froid, les minimales ont encore perdu 3 à 4 degrés dans les hauts ce matin par rapport à la veille. Le mercure est ainsi descendu jusqu'à 2.6°C à la Plaine des Cafres, 3.6°C à Petite-France et 4.9°C à Cilaos", est-il précisé.

"Les minimales ont par contre peu évolué sur la côte au Vent. Dans le même temps à Pierrefonds, avec 14.7°C, on a perdu 3.5°C par rapport à hier", ajoute Météo France, qui estime que c'est très probablement l'influence de la brise de terre qui a dévalé les pentes du Tampon pour apporter de l'air plus frais jusque sur le littoral.