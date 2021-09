A la Une . Météo : Temps venteux et humide ce lundi

Le vent de secteur Est est toujours là ce lundi, même s'il faiblit légèrement. Il est associé à une masse d'air encore humide. Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 06:03

Alizé de secteur Est assez fort, associé à une masse d'air encore humide.



La semaine débute avec un ciel bien chargé sur une large moitié Est de notre ile.

des averses arrosent le littoral de Saint Joseph à Saint Denis, la région de la Plaine des Palmistes, le cirque de Salazie ainsi que la région du volcan.



A l'Ouest, le temps est plus clément avec une matinée généralement bien ensoleillée.

Cet après midi, la façade Est retrouve quelques timides éclaircies tandis que la couverture nuageuse, déjà bien développée dans l'intérieur, a tendance à déborder vers les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest.



Quelques averses arrosent alors les régions de Saint Leu à La Possession.

Les plus belles éclaircies sont le plus souvent observées le long des côtes balayées par le vent.



Les températures maximales atteignent les 23 à 26°C sur le littoral, 13 à 15°C au Volcan et au Maïdo mais aussi 18 à 20°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est est toujours là, même s'il faiblit légèrement.



Sur le littoral Sud, de Saint Louis à Vincendo, il atteint les 75 à 80 km/h en rafales.

Vers Saint Denis, Il approche les 60 à 65 km/h. Dans les hauts, les pointes avoisinent les 65 à 70 km/h au volcan et au Maïdo.



La mer est forte sur les franges côtières d'une grande moitié Sud-Est de l'île. La houle d'alizé s'amplifie pour atteindre 3 mètres à 3 mètres 50 en matinée entre Saint Philippe et Sainte Rose, elle s'amortit ensuite lentement.







Publicité Publicité