Météo : Temps venteux et humide ce dimanche

Au lever du jour, l'ambiance est très lumineuse sur l'Ouest mais le temps deviendra de plus en plus gris et humide sur les pentes de l'Est. L'évolution est lente en matinée avec des poches d'humidité résiduelles notamment autour du volcan. Le flux d'alizé est quant à lui temporairement humide. Retrouvez le bulletin de Météo-France: Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 06:39

En fin de matinée, les nuages s'invitent dans les hauts de l'Ouest.



L'après-midi, nuages et éclaircies se partagent le ciel avec toujours de belles périodes ensoleillées dans les cirques, sur les sommets ainsi que sur une grande partie du littoral. Retour des nuages et de la pluie sur la façade Est en soirée et au cours de la nuit suivante.



Les températures maximales affichent 25 à 28°C sur la côte, plus de 22°C dans les cirques et 18°C environ au Piton-Maïdo et au volcan.



L'alizé est modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h de Sainte-Marie au Port et de Saint-Philippe à Saint-Pierre voire 70 km/h vers Saint-Joseph. Le vent est également sensible en montagne et dans les plaines avec des rafales de 40 à 50 km/h. Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



La mer est forte au Sud de l'île où la houle de Sud-Sud-Ouest de l'ordre de 1,50 à 2 mètres est croisée avec une petite houle d'alizé supérieure à 1,50 mètres.