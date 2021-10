A la Une . Météo : Temps venteux ce mardi

Le vent de secteur Est reste l'élément marquant de cette journée, avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h de Sainte-Marie à la Pointe-des-Galets, et de 60 à 70 km/h sur la côte Sud entre Saint-Philippe et la Petite-Ile. Dans les hauts, du côté de la Plaine des Cafres, il prend une composante Nord-Est avec des pointes voisines de 50 km/h. Par N.P - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 06:18

Le bulletin complet de Météo France :



Flux d'alizé de secteur Est modéré à localement assez fort dans une masse d'air plus humide au Vent en journée.



Le vent toujours à l'affiche de ce mardi !



En tout début de matinée, les habituelles grisailles venues du large s'attardent un peu sur la façade Est, de Sainte-Marie à Saint-Philippe en passant par les Hauts de Sainte-Rose où quelques faibles précipitations sont encore possibles. Plus à l'Ouest et sur les hauteurs, le temps se montre beaucoup plus clément et le soleil généreux. Au fil des heures, les premiers cumulus prennent leurs quartiers dans l'intérieur tandis que le littoral au Vent retrouve de timides éclaircies. A la mi-journée, la couverture nuageuse s'étoffe dans l'intérieur et de rares averses se déclenchent ça et là l'après midi, avec une préférence pour les hauts de l'Ouest. Les franges littorales Nord et Sud ainsi que le cœur des cirques bénéficient de larges et belles éclaircies et les plus hauts sommets gardent la tête au soleil.



Aux heures les plus chaudes de la journée, on relève 26 à 28°C sur le littoral, 22 à 23°C dans les cirques et 15 à 17°C au Maïdo et au volcan.



La mer est peu agitée dans l'Ouest, agitée ailleurs et localement forte vers le Sud Sauvage. La houle d'alizé s'amplifie vers 2 mètres en journée.