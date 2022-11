A la Une . Météo : Temps sec mais nuageux l'après-midi

Le temps sera globalement sec ce vendredi. Quelques petites farines sont possibles mais elles restent anecdotiques, indique Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 06:13

Le bulletin complet :



La Réunion se réveille sous un ciel bien dégagé sur une grande partie de l'île. Juste quelques nuages peuvent être aperçus dans l'Est ou le Sud-Est. Au fil des heures les pentes s'ennuagent, le relief du Sud profite davantage des éclaircies.



Au cours de l'après-midi, le ciel est nuageux dans les Hauts et les nuages s'étalent jusque vers la mer sans direction préférentielle. Quelques petites farines sont possibles mais elles restent anecdotiques. Les sommets ainsi que les cirques restent quant à eux bien ensoleillés.



Le vent souffle faiblement et un régime de brises se met en place un peu partout sur l'île.



Côté mer, une petite houle de Sud-Est autour de 1m50 agite la mer entre l’Étang Salé et Sainte-Rose, elle est belle ou peu agitée ailleurs.



Concernant les températures, elles poursuivent leur hausse progressive pour être désormais proches des normales de saison.

La Réunion se réveille sous un ciel bien dégagé sur une grande partie de l'île. Juste quelques nuages peuvent être aperçus dans l'Est ou le Sud-Est. Au fil des heures les pentes s'ennuagent, le relief du Sud profite davantage des éclaircies.Au cours de l'après-midi, le ciel est nuageux dans les Hauts et les nuages s'étalent jusque vers la mer sans direction préférentielle. Quelques petites farines sont possibles mais elles restent anecdotiques. Les sommets ainsi que les cirques restent quant à eux bien ensoleillés.Le vent souffle faiblement et un régime de brises se met en place un peu partout sur l'île.Côté mer, une petite houle de Sud-Est autour de 1m50 agite la mer entre l’Étang Salé et Sainte-Rose, elle est belle ou peu agitée ailleurs.Concernant les températures, elles poursuivent leur hausse progressive pour être désormais proches des normales de saison.