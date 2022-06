A la Une . Météo : Temps sec et frais, mer dangereuse

"Le pic de houle est atteint dans la matinée avec des vagues moyennes d'environ 6 mètres et des vagues maximales voisines de 11 mètres", indique Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 06:12

Le bulletin de météo France Réunion :



Vigilance Vagues-Submersion en cours entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.

Vigilance Renforcée en cours entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.

Poursuite d'un temps frais et sec. Episode de grande houle australe. Le vent mollit.

Prévisions pour le mercredi 29 juin Le pic de houle est atteint dans la matinée avec des vagues moyennes d'environ 6 mètres et des vagues maximales voisines de 11 mètres, il faut attendre la fin d'après-midi pour voir le niveau des vagues commencer à baisser après la marée haute de la mi-journée. Mer dangereuse, prenez vos précautions !



Côté ciel, pas de changement significatif, dans ce flux d'alizés de Sud-Est, les nuages occupent souvent la terrain entre Saint-Joseph et Sainte-rose avec des petites averses de temps en temps. Ailleurs, on profite d'une belle matinée suivi d'un temps plus nuageux l'après-midi aux endroits abrités du vent. Les sommets sont dégagés, les Cirques conservent des éclaircies.



Le vent baisse d'un cran, les rafales peinent à atteindre les 60 km/h sur Sainte-Marie ou L'étang-Salé, petit vent de Sud sur les plages.

Températures fraîches ou froides la nuit, mais agréables aux endroits ensoleillés la journée.