A la Une . Météo : Temps plutôt maussade ce mardi

Un temps maussade est attendu ce matin, excepté dans la région de Saint-Pierre. Cet après-midi, la pluie devrait se généraliser dans l'intérieur tandis que la façade Est devrait retrouver un temps plus sec. Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 06:07

Alizé de Nord-Est chaud et humide.



Un temps chaud et humide s'est généralisé cette nuit sur La Réunion avec de bonnes averses sur une vaste moitié Est.



Ce temps maussade devrait perdurer en matinée en épargnant toutefois la région de Saint-Pierre. Cet après-midi, un temps pluvieux se généralise dans l'intérieur tandis que la façade Est retrouve un temps plus sec. Les éclaircies, très rares en journée, se feront plus présentes en fin d'après-midi et en soirée.



Aux heures les plus chaudes de la journée, les températures atteignent 25 à 27°C sur le littoral, 21°C dans les Cirques et 15°C au Volcan et au Maïdo.



Un petit vent de Nord souffle le long des plages de l'Ouest et vers la route des laves. Partout ailleurs, les brises dominent.



La mer est peu agitée à agitée. La houle d'alizé s'amortit.