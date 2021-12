Météo : Temps plutôt clément ce vendredi

Le bulletin de Météo France Réunion :



Flux d'alizé de secteur Est devenant moins humide.



La journée débute par un généreux soleil sur la majeure partie de notre île ; seules les façades Est et Nord-Est pâtissent d'un ciel gris porteur de quelques averses. Au fil des heures, avec l'évolution diurne, des cumulus se forment aux flancs des remparts et dans les cirques tandis que du côté de la côte au Vent, on retrouve des éclaircies. L'après-midi, la couverture nuageuse s'épaissit dans l'intérieur en s'accompagnant de petites ondées, principalement dans les Hauts. Entre Saint-Leu et la Possession, les débordements nuageux viennent apporter un peu d'ombre sur le bord de mer.



Les températures maximales repartent à la hausse et gagnent un petit degré.

Côté vent, peu de changement. L'alizé reste sensible et il faut s'attendre à des pointes à 40 km/h sur la côte Nord entre Sainte-Marie et la Grande-Chaloupe, et des rafales à 50 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre pour la côte Sud. Partout ailleurs, les brises sont majoritaires.



La mer est agitée au vent et par une houle de Sud-Est comprise entre 1,5 et 2 mètres le long des côtes Est et Sud-Est, de Saint-Joseph à Champ-Borne.