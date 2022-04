Météo Météo : Temps plus sec ce jeudi

La journée démarre avec un ciel radieux ce jeudi. Au fil des heures, les nuages feront leur apparition. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 06:04

Le bulletin de Météo France Réunion :



Ce jeudi démarre sous les meilleurs auspices avec un ciel radieux le matin sur l'ensemble de l’île. Au fil des heures, quelques nuages inoffensifs portés par un flux de Nord s'invitent sur les façades Nord et Est, du Port à Sainte-Anne. A la mi-journée, l'évolution diurne se déclenche de façon plutôt modeste et de gentils cumulus s'installent le long des pentes et des remparts. L'après midi la couverture nuageuse devient un peu plus dense dans l'intérieur et s'accompagne ça et là de petites averses isolées, principalement dans les hauts du Sud. La majeure partie du littoral profite de belles éclaircies. Petit bémol cependant pour la cote Ouest avec l'arrivée au cours de l'après midi de bancs de nuages moyens venant temporairement occulter l’astre solaire.



Les températures maximales atteignent les 27 à 31°C sur le littoral, 16 à 17°C au Volcan et au Maïdo et 23 à 25°C dans les cirques.



Le vent s'oriente au secteur Nord et souffle en pointes proches de 40 à 50 km/h le long des plages et vers la route des laves. Ailleurs les brises dominent.



La houle d'alizé, voisine de 2 mètres rend la mer encore agitée dans l'Est et le Sud de l'île.

