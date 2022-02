A la Une . Météo : Temps plus humide et plus lourd ce samedi

Ce samedi, on peut s'attendre à un temps globalement plus lourd que ces derniers jours avec une légère hausse du mercure, prévoit Météo France Réunion. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 06:05

Le bulletin complet :



Temps un peu plus humide et plus lourd en liaison avec le passage de CLIFF au large des côtes sud.



Avec l'approche des restes de la dépression CLIFF, le temps change un peu sur la Réunion. Le petit vent de Sud qui nous garantissait une atmosphère respirable bascule au Nord ce samedi. On peut donc s'attendre à un temps globalement plus lourd que ces derniers jours avec une légère hausse du mercure. Côté ciel, pas de dégradation en vue, tout juste quelques averses disséminées l'après-midi dans l'ouest et le sud. On profitera encore de belles éclaircies sur toute la côte au vent l'après-midi, de Saint-Gilles à Saint-Philippe en passant par Saint-Denis, après une matinée où le soleil aura su se montrer convaincant.

Le vent s'établit au secteur Nord dominant, il est sensible vers Sainte Rose et la Pointe des Trois Bassins avec des rafales de 40 km/h.



L'état de la mer évolue peu, belle ou peu agitée dans l'ouest et le nord, une mer un peu plus formée dans le sud et l'est à cause d'une petite houle de Sud-Est.





Publicité Publicité