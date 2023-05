A la Une . Météo : Temps mitigé pour ce lundi férié

Publié le Lundi 8 Mai 2023

La Réunion se réveille sous un ciel globalement nuageux, sec dans l'Ouest et plus humide dans l'Est qui essuie encore des averses voire un coup de tonnerre jusqu'en milieu de matinée.



A la mi-journée, la présence d'un voile nuageux élevé plus ou moins épais persiste sans complètement gâcher l'ambiance. Il n'empêche pas les habituels nuages de pente de se former sur l'ouest et le sud. Cet après-midi, quelques averses sporadiques se déclenchent sur les hauteurs de Saint-Paul, de Saint-Gilles et vers Le Tampon et Grand Coude, certaines pouvant glisser vers le bord de mer indiquent les services de Météo France Réunion.



L'alizé souffle raisonnablement. Il se montre quelque peu véloce sur les côtes Nord et Sud où quelques rafales avoisinent 50 à 60 km/h.



Les températures atteignent un niveau proche voire légèrement supérieur aux moyennes saisonnières.



La mer est agitée, la houle de Sud-Ouest de 2 m présente sur une large moitié Sud s'amortit lentement. Elle se conjugue à une petite houle d'alizé sur le Sud Sauvage.