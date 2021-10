Météo : Temps mitigé ce samedi

Flux de secteur Sud Est modéré à assez fort sur le Sud sauvage.



Au petit matin, le temps est passagèrement nuageux sur les régions de l'Est et du Sud-Est, d'une ligne allant de Saint Joseph à Saint André. Des averses s'invitent par intermittence. Au fil des heures, les précipitations se font de plus en plus rares. Sur l'Ouest de l'île, de belles éclaircies sont observées en matinée.



Avant la mi-journée, les nuages se développent le long des versants montagneux avec une inversion située vers 2500 mètres.



L'après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans les hauts et des averses, faibles en général, se déclenchent par endroit, avec une petite préférence pour la Plaine des Palmistes et les hauts de Saint Paul.



Les débordements nuageux se produisent sur le littoral de Saint Gilles à Saint Denis. Ailleurs, les éclaircies résistent bien, notamment vers le littoral de Saint Pierre qui se retrouve bien ventilé.



Le vent de Sud-Est se renforce avec des rafales de 70 km/h vers Saint Pierre, 50 à 60 km/h sur Sainte Marie et Saint Benoît et 40 à 50 km/h sur les hauteurs exposées comme le Volcan.

La mer est peu agitée à agitée, localement forte sur le Sud Sauvage. Une petite houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50 le long des côtes Sud-Ouest, Sud et Sud-Est.