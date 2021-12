Météo Météo : Temps maussade ce lundi

Au lever du jour, les nuages sont déjà nombreux. L'après-midi, le ciel reste bien gris, avec pluies et averses. De belles éclaircies sont tout de même attendues sur le littoral, de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose au chef-lieu. Le ciel s'éclaircit en fin de journée. Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 06:05

Les régions Est et Sud-Est sont en vigilance fortes pluies/orages depuis dimanche 19h locales.



Établissement d'un flux de secteur Sud-Est vigoureux associé à une atmosphère toujours humide et instable.



Au lever du jour, les nuages sont déjà nombreux et les éclaircies bien timides, avec çà et là des averses.



Au fil de la matinée, la couverture nuageuse s'épaissit ; pluies et averses arrosent les flancs Sud et Est du volcan et de nouvelles averses se produisent dans les Hauts, plus fréquentes sur la moitié Nord du département.



Peu de chose à attendre de l'après-midi. Le ciel est bien gris avec pluies et averses de Saint-Philippe à Sainte-Rose et dans les hauts de Saint-Paul à la Possession. Toutefois, à la faveur d'un alizé vigoureux, les éclaircies sont belles sur le littoral, de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose au chef-lieu.



Une accalmie se dessine en fin de journée avec les averses qui s'arrêtent et le ciel qui s'éclaircit.



Le vent de Sud-Est souffle avec des rafales de 60 à 70 km/h de Saint-Joseph à Saint-Gilles et 50 à 60 km/h de Sainte-Rose à Sainte-Marie. La Baie de Saint-Paul reste abritée et déventée.

La mer est majoritairement agitée, mais forte au vent dans l'Ouest. Notons la présence d'une petite houle australe de Sud-Sud-Ouest de 1m50 à 2 mètres.