Météo : Temps humide et grande houle

Le passage d'un front froid entraîne un temps humide sur le département et le passage d'une grande houle australe. Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 07:01

Bulletin de Météo France :



En début de matinée, les nuages observés au large continuent leur progression. Assez rapidement, l'ensemble du département observe un ciel couvert, sur le littoral, les pentes et les hauteurs. Il ne faut pas attendre une amélioration tout au long de la journée. Les pluies engendrées par le front froid concernent l'ensemble du département. Mais les quantités relevées restent faibles à modérées dans l'ensemble.



En matinée, le vent modéré de Nord faiblit. A la mi-journée, il s'établit au Sud, puis se renforce en cours d'après-midi. Il atteint 60 à 70 km/h le long des côtes ouest et sud-est. Dans les Hauts et notamment sur les Plaines, un vent de Sud-Ouest est présent.



Côté mer, on observe une grande différence entre le matin et l'après-midi. La houle d'alizé par contre se maintient à 1.5 m. La mer est peu agitée en matinée avec une petite houle de sud-sud-ouest. L'après midi, un train de houle de sud-ouest abord nos littoraux. De 2 m, il grandit rapidement à 4 m en fin d'après-midi puis plus la nuit suivante. La mer devient forte à très forte sur l'ouest, le sud-ouest et le sud. Une vigilance ORANGE vagues submersion est en cours. La plus grande prudence sur le littoral concerné est donc de mise.





