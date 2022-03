A la Une . Météo : Temps gris et venteux ce mercredi

Cette journée sera marquée par un temps maussade et beaucoup de vent. Des rafales entre 60 à 70 km/h sont attendues. Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 06:45

Au lever du jour, on retrouve un temps gris accompagné d'averses sur une large moitié Sud, approximativement de Saint-Pierre à Sainte-Rose en passant le Volcan, Cilaos et les Plaines. Plus au Nord, le ciel est nuageux avec quelques averses qui débordent par moment en direction de Sainte-Marie. L’après-midi, les pluies deviennent plus épisodiques sur la moitié Sud avec le retour de quelques éclaircies vers Saint-Pierre.



Le gris s'installe au Nord avec quelques averses attendues sur le Nord-Ouest de l'île.



Le vent sera le phénomène marquant de cette journée. En effet, le vent de secteur Sud-Est souffle fort, avec de fortes rafales entre 60 à 70 km/h, du Sud Sauvage à la Pointe-des-Aigrettes et de Sainte-Rose à Saint-Denis. En montagne, le vent est également présent avec de fortes rafales sur le volcan(70 à 80km/h) ainsi qu'à mi-pente sur le Sud-Ouest et le Nord-Est.



Les températures sont en légère baisse et la mer est forte au vent avec une houle de secteur Sud entre 2 et 2 mètres 50.



Demain, jeudi, le ciel réunionnais se trouve coupé en deux dans la matinée. La moitié Est subira un temps couvert et médiocre. Des pluies éparses vont se produire le long de la Routes des Laves ainsi qu'aux flancs du Volcan. Partout ailleurs, le soleil va briller.

L'après-midi, la situation risque de se dégrader, car les nuages devraient envahir l'ensemble de l'île. Les pluies faibles se généraliseront dans le centre. Elles déborderont ensuite en fin d'après-midi sur les hauts de Saint-Paul.