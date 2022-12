Météo : Temps globalement ensoleillé avec des averses passagères

Alizé de modéré de Nord-Est modéré temporairement humide en fin de nuit, début de journée sur les côtes exposées.



Le temps s'annonce globalement ensoleillé. Néanmoins des averses passagères viennent apporter un peu d'humidité sur le littoral Allant de Saint-Suzanne à Sainte-Anne en passant par Saint-André. Sur l'ouest, les nuages de pentes se développent sur les hauteurs allant du Tampon à Possession en passant par Saint-Paul.



Au début de l'après-midi, alors que de belles éclaircies apparaissent sur le littoral Est des averses parfois modérées se déclenchent dans la région du Volcan et du Dimitile en passant par le Tampon.



Les températures maximales atteignent les 28 et 31°C sur le littoral, 27°C à Cilaos et 20 à 24°C dans les cirques.



Le vent de Nord-Est souffle sur la région de Saint-Philippe et la région du Port où l'on atteint les 40 à 50 km/h en rafales au plus fort de la journée.



La mer reste agitée dans l'Est et le Sud avec la présence de deux petites houles croisées (australe et d'alizé). Elle est peu agitée dans l'Ouest et le Nord.