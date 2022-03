Météo : Temps clément dans une large partie de l'île

Le bulletin de Météo France Réunion :



Vent faible.



Tout comme la veille, la journée débute sous un franc soleil sur l'ensemble de l'île.

Au fil de la matinée, les traditionnels nuages de pente se forment aux flancs des remparts tout en restant discrets.



L'après-midi, cette tendance se poursuit, les nuages deviennent plus nombreux, les éclaircies deviennent plus rares dans les cirques et disparaissent sur les Plaines.

Coté précipitations, quelques averses sont attendues dans le centre de l'île.

Sur le sommet du volcan par moments, quelques nuages viennent contrarier le bleu du ciel.



Le bord de mer profite de belles éclaircies, mais petit à petit, les nuages finissent par glisser vers le littoral apportant un peu d'ombre entre Saint-Paul et Sainte-Marie, deux trois gouttes sont possibles du coté du Port, mais rien de bien méchant ni de durable.

Les températures sont sans grand changement par rapport à la veille.

Le vent est faible.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de sud sud-ouest et une petite houle d'alizé entre 1 et 1 mètre 50.