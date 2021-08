A la Une . Météo : Temps clément dans l'Ouest, gris et pluvieux dans l'Est

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 06:32

Renforcement de l'alizé et atmosphère devenant temporairement plus humide.



Au lever du jour, un temps souvent gris et humide s'installe à l'Est d'une ligne "Saint-Denis/Saint-Joseph". Le temps est plus clément sur l'Ouest. Durant la matinée et en cours d'après-midi, peu d'évolution attendue. Une forte humidité sévit toujours autour du volcan et des éclaircies plus ou moins larges sont présentes sur le reste du département.



Les cirques, le littoral Ouest et les plus hauts sommets, bénéficient d'un temps agréable et très lumineux.



Les températures sont de saison et évoluent entre 23 à 26°C sur le littoral, 14 à 16°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob et flirtent avec les 20°C dans les cirques.



L'alizé ne faiblit guère. Il faut encore s'attendre à des rafales voisines de 60 voire 70 km/h entre Saint-Joseph et Les Avirons en passant par Saint-Pierre. Elles sont plus modestes dans le Nord avec des pointes proches de 55 km/h de Saint-Denis à Champ-Borne.



La mer est forte de Saint-Joseph à Sainte-Rose. Une houle d'alizé de l'ordre de 2 à 2 mètres 50 déferle de Saint-Joseph à Champ-Borne en passant par la Pointe des Cascades.