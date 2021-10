Météo : Temps clément ce jeudi

Le bulletin complet de Météo France Réunion :



Flux d'alizé de secteur Est modéré à localement assez fort dans une masse d'air peu humide.



Au lever du jour, le temps est plutôt clément sur la majeure partie du département, même si quelques entrées maritimes accompagnées de petites gouttes se manifestent sur la façade Est. En matinée, les premiers nuages commencent à se former le long des pentes. Au fil des heures, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés. L'après midi, les nuages finissent par déborder sur les régions du Sud-Ouest. Entre Saint-Leu et La Possession, les débordements nuageux viennent apporter un peu d'ombre sur le bord de mer.



Aux heures les plus chaudes de la journée, on relève 28 à 30°C sur le littoral, 22 à 25°C dans les cirques et 20°C au Maïdo et au volcan.



Le vent faiblit légèrement, mais il continue de souffler en rafales sur les zones exposées. Le vent souffle avec des pointes de 50 à 60 km/h sur la côte Sud, de Saint-Philippe à Saint-Joseph. Le vent souffle également de 40 à 50 km/h sur la baie de La Possession. Les plages de l'Ouest conservent un régime de brises.



La mer est peu agitée dans l'Ouest, agitée ailleurs et localement forte vers le Sud Sauvage. La houle d'alizé se croise avec une houle australe sur le Sud Sauvage.