Météo : Temps chaud avec quelques averses ce samedi

Le week-end démarre sous un franc soleil en matinée. A la mi-journée, l'évolution diurne engendre le développement des fameux nuages de pente. Le ciel se charge sur le relief, laissant les zones côtières plus à l'abri.



Des averses disparates arrosent l'intérieur de l'île avec une préférence pour les régions du Nord et du Nord-Est.



Un coup de tonnerre n'est pas exclut retentit très localement sous les averses les plus fortes.



Les températures dépassent souvent 30°C sur le littoral et atteint les 19 à 20°C en altitude.



Le vent reste faible partout et les brises dominent.



La mer est agitée. La houle australe s'amortit un peu sous les 2 m entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table. Elle se conjugue avec une petite houle d'alizé sur le Sud Sauvage.