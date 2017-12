Mail Météo Météo: Temps calme, quelques averses à prévoir





En ce début de matinée, alors que le temps est agréable sur une large moitié Ouest Réunionnaise, des entrées maritimes persistent sur le littoral Est. Cette humidité de basses couches parfois tenaces finit tout de même par se morceler au fil des heures pour laisser un peu plus de place aux éclaircies.



Dans l'intérieur de l'île, les nuages se développent rapidement au cours de la matinée avec déjà des averses possibles. Les plus hauts sommets restent épargnés et émergent de la couche nuageuse. Les averses présentes à la mi-journée gagnent ensuite les hauteurs de l'Ouest dans l'après-midi avec une préférence pour les hauts de Saint-Paul et de la Possession. Le littoral reste généralement au soleil malgré de petits débordements nuageux sans grande conséquence sur l'Ouest.



La chaleur est maintenant bien installée dans las hauts comme dans les bas. Les températures maximales sont partout supérieures à 30°C en bord de mer. Dans les hauts, il est attendu 19°C au Pas de Bellecombe et 25°C à Cilaos.



Le vent de Nord-Est reste sensible en baie de la Possession avec des rafales de l'ordre de 40 km/h. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Pierre. Le vent de secteur Est-Sud-Est est modéré sur le Nord et le Sud de l'île.



