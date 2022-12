A la Une . Météo : Températures estivales et renforcement du vent ce lundi

Le vent est l'élément marquant de ce début de semaine. En effet, l'alizé revient en force sur le département avec des rafales attendues de 60 à 70 km/h sur Saint Pierre et le Sud Sauvage, 50 à 60 km/h sur Sainte Marie et Saint Denis. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 06:49

Côté ciel, de belles périodes ensoleillées sont observées dès le lever du jour sur la plupart des régions, avec un petit bémol pour les régions de l'Est où le soleil partage la vedette avec quelques nuages inoffensifs. Même si des nuages fins d'altitude traversent notre département, ces derniers n'altèrent pas l'impression de beau temps.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux et les premières averses se déclenchent avant la fin de matinée sur les hauts de l'Est.

L'après midi, la couverture nuageuse est bien marquée dans l'intérieur avec de faibles averses attendues maintenant sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest notamment. De rares averses se déclenchent également vers la région du Port et la route en Corniche. Les régions de bord de mer conservent des éclaircies majoritaires à l'exception des plages de l'Ouest et du littoral Nord-Ouest où le soleil finit par tirer sa révérence.



La mer est peu agitée à agitée aux endroits ventés. Elle pourra être temporairement forte de Saint Pierre à Saint Joseph durant l'après midi. Les températures conservent une note estivale.