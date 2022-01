A la Une . Météo : Surprise, la vigilance fortes pluies/orages est maintenue

Météo France annonce le maintien de la vigilance fortes pluies/orages ce jeudi. Si une accalmie se dessine en matinée dans certains secteurs de l’île, les averses feront leur apparition dans l’après-midi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 08:10

Le bulletin :



Ce matin, à 7 h locales, voici quelques relevés de précipitations du cours de la nuit, sur les 12 dernières heures :

- Hauts de Saint-Rose : 239 m/m

- Plaine-des-Palmistes : 123 m/m

- Le Brûlé : 49 m/m



Si des accalmies sont présentes notamment en matinée, les régions Nord et Est sont toujours soumises au flux de secteur nord humide et instable. Les averses et grains actuellement observés vers Saint-André et Sainte-Suzanne seront plus fréquents et plus généralisés cet après-midi sur les zones Nord et Est. La Vigilance Fortes Pluies Orages est donc maintenue. Ce temps perturbé peut déborder sur les régions limitrophes.



Pour information, si actuellement le temps est plus calme sur les autres régions, des averses se développeront cet après-midi sur les régions sous ce flux de secteur nord, c'est-à-dire, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. Par la suite, le basculement du flux en altitude au nord-ouest, ne permet pas d'envisager une amélioration.



Un prochain bulletin sera émis au plus tard ce jeudi vers 17 h.



