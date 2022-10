A la Une . Météo : Soleil, vent et averses se partagent le ciel

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 06:18

En ce début de journée, quelques nuages viennent circuler le long de la côte orientale de l'île. Mais cela n'atténue pas l'impression de beau temps avec un temps bien ensoleillé ou légèrement voilé par des nuages d'altitude inoffensifs qui domine sur le département. En cours de matinée, les nuages se développent sur les hauteurs de l'Ouest, du Sud jusqu'aux contreforts Sud du volcan. Dès la mi-journée, le temps est nuageux dans l'intérieur avec quelques averses qui se déclenchent ici ou là l'après-midi. Des débordements s'opèrent en direction de l'Ouest avant la fin de journée et quelques gouttes ne sont alors pas exclues en baie de la Possession.

Les températures maximales atteignent 28 à 30°C sur le littoral, 23 à 25°C dans les cirques et 17 à 19°C au volcan ou au Maïdo.

Le vent d'Est à Nord-Est est encore véloce sur la route du littoral, de la région du Port jusqu'en baie de Saint-Paul mais aussi entre Saint-Joseph et Saint-Philippe. Au plus fort de la journée, les rafales peuvent atteindre 50 à 60 km/h sur ces secteurs. Les brises sont en place de la Pointe des Aigrettes jusqu'au voisinage de Saint-Joseph.

La mer demeure agitée au vent mais aussi sur les côtes Ouest et Sud avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 1m50.