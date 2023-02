A la Une . Météo : Soleil pour tous ce matin, nuages et pluie cet après-midi dans certains secteurs

Après les averses de fin de nuit sur la partie Est, cette matinée dominicale s'annonce agréable sur l'île. Pour l'après-midi, Météo France prévoit des averses modérées et soutenues sur les pentes ouest et nord-ouest et jusqu'au Port et à la Grande Chaloupe. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 06:57

De larges périodes ensoleillées sont attendues sur l'ouest mais aussi en montagne ce dimanche. Ensuite, les nuages de pentes commencent leur cycle quotidien et se densifient dans les hauts l'après-midi. Contrairement à ce samedi, des averses modérées et soutenues sont localement attendues l'après-midi sur les premières pentes ouest et nord-ouest mais aussi dans les hauts du sud-ouest, vers le Tampon par exemple. Ces précipitations débordent au fil des heures dans le secteur du Port et de la Grande Chaloupe. Ailleurs le ciel devient très nuageux, prévoit Météo France Réunion.



Le thermomètre profite de l'ensoleillement matinal pour installer la chaleur dans les bas, toujours autour de 31°C.



L'alizé de secteur Est souffle en rafales de 40 à 50 km/h sur la frange côtière nord et sud . La mer est agitée au vent et les petites houles d'alizé et de sud-ouest ne dépassent pas 1.5 mètre au déferlement.