Météo : Soleil, nuages et vent au programme de ce jeudi

Le bulletin de Météo France Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 06:12

En début de journée, l'Est reste soumis aux entrées maritimes de la nuit avec encore quelques faibles précipitations présentes des pentes du Nord-Est jusqu'aux hauts de Sainte-Rose en passant par Saint-André. Au fil des heures, les éclaircies y reviennent puis les pentes s'ennuagent progressivement, notamment dans l'Ouest ainsi que des hauts de Saint-Leu jusqu'aux contreforts Sud du volcan.



Les littoraux du Nord et du Nord-Est restent bien lumineux cet après-midi ainsi que Mafate et Salazie dans une moindre mesure. Dans le même temps, quelques averses se déclenchent vers la Plaine des Makes, dans Cilaos ainsi que vers la région du Tampon ou les flancs Sud du volcan.



Le vent de Nord-Est reste encore véloce sur la route du littoral, la région du Port mais aussi entre Saint-Joseph et Saint-Philippe, où il prend une composante plus Est-Nord-Est. Au plus fort de la journée, les rafales peuvent atteindre 60 km/h sur ces secteurs. Les brises sont en place de la Pointe des Galets jusqu'au voisinage de Saint-Joseph.



La mer demeure agitée au vent mais aussi sur les côtes Ouest et Sud avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 1m50.