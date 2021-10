A la Une . Météo : Soleil, nuages et rafales de vent au programme

Les éclaircies partagent le ciel avec les nuages dans une large partie de l'île ce lundi. Des débordements nuageux sont programmés dans l'Ouest et le Nord-Ouest, avec quelques faibles averses. Le littoral Nord, le Sud-sauvage et la région de Saint-Pierre seront soumis à des rafales. Par N.P - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 06:09

Le bulletin complet de Météo France Réunion :



Flux modéré s'orientant au secteur Est.



A l'Est d'une ligne "Sainte-Marie/Saint-Philippe", en passant par les hauts de Sainte-Rose, le ciel est encombré par quelques entrées maritimes en tout début de journée et peuvent encore s'accompagner de faibles précipitations. Partout ailleurs, les éclaircies partagent le ciel avec les nuages. Alors que le littoral Est renoue avec les périodes ensoleillées, les nuages de pente s'activent sur l'île. L'après-midi, les débordements nuageux sont programmés dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'île et quelques faibles averses arrosent les régions de Saint-Gilles en remontant vers la route du littoral. Les littoraux au vent restent quant à eux dans de franches éclaircies.



Les températures maximales sont comprises entre 27 et 29°C sur le littoral, entre 22 et 24°C dans les cirques.



Le vent d'Est souffle modérément sur le littoral Nord et sur le Sud-sauvage avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h au meilleur de la journée. Ces rafales gagnent la région de Saint-Pierre durant l'après-midi. Les brises prédominent partout ailleurs.



La mer reste peu agitée à agitée au vent avec une houle australe sur la côte Sud-Ouest et une houle d'alizé sur l'Est, toutes deux inférieures à 1 mètre 50.