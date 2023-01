A la Une . Météo : Soleil, nuages et prudence en montagne

Après la pluie amenée par Cheneso, le beau temps revient peu à peu. De belles éclaircies se développent sur le littoral avant un temps plus nuageux sur l'ensemble du département. Les balades en altitude restent dangereuses. Un dimanche couvert et lourd nous attend, prévoit Météo France Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 06:06

Le littoral bénéficie de belles éclaircies puis au cours de la matinée les nuages de pentes se développent sur l'ensemble de l'île. Ils deviennent un peu plus consistants sur les pentes du sud, dans la région du Volcan et dans les hauts de Saint-Leu.



Dès la fin de matinée des averses localement soutenues dégradent les conditions en montagne. Ces dernières sont plus durables dans la région du Volcan et un peu plus éparses sur les hauteurs du Nord. La prudence est toujours recommandée pour les sorties en montagne.

Le vent de secteur Nord est sensible sur les plages de l'Ouest et du côté de Sainte-Rose, ailleurs les brises sont bien installées et le vent reste faible dans les hauts.



Côté températures, elles oscillent entre 29 et 32°C sur le littoral, il est prévu 28°C à Cilaos et dans les hauts sur le Maido et le Volcan, le mercure monte entre 18 et 20 °c.



Une houle de secteur Nord continue de déferler de la pointe des Galets à Champ Borne mais elle reste inférieure à 1m50.