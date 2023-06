Météo : Soleil le matin, nuages l'après-midi

Après une belle matinée ensoleillée, les premiers nuages de pentes se développent dans l'intérieur puis se densifient.



L'après-midi, la couverture nuageuse devient assez dense.



A la faveur d'un flux s'établissant au secteur sud dans les hauts, les pentes du Port, de Saint-Denis, de Sainte-Suzanne et les pentes de l'Est connaissent le plus fort ennuagement et quelques faibles averses.



Du côté du chef-lieu, les développements nuageux glissent en direction de l'Océan. La route du littoral essuie quelques averses. Quelques précipitations un peu plus significatives sont aussi possibles du côté du Brûlé.



Le littoral de Saint-Pierre bénéficie de belles éclaircies.



Les brises sont présentes en matinée puis le faible alizé de sud-est s'accélère sur les littoraux sud-ouest et nord-est.



L'après-midi, le vent de sud pénètre à nouveau sur la région des plages de l'ouest. D'une manière générale, les rafales sont de l'ordre de 40 km/h.



La mer est agitée au vent. La petite houle d'alizé perd un peu de vigueur avec 1 à 1.5 m sur l'est et le sud-est.