Météo : Soleil le matin, nuages l'après-midi

La journée commence par un temps globalement agréable et ensoleillé sur l'île. Le scénario classique se répète ensuite : les nuages de pentes se forment au fil de la matinée et finissent par envahir l'ensemble des hauts et l'intérieur de l'île vers le milieu de journée même si les des éclaircies résistent dans les cirques et du côté de la Plaine des Cafres.



Dans l'après-midi, des averses éparses sont observées sur les contreforts aussi bien côté Est comme dans les hauts de Bras-Panon, le Chemin de ceinture ou la Plaine des Palmistes, que côté Sud-Ouest comme vers le Tévelave ou les Colimaçons.



Les températures maximales continuent d'arborer quelques couleurs estivales sur le littoral (27 à 29°C de maxi attendues) mais restent assez fraîches dans les hauts (19 à 24°C dans les cirques et les plaines).



Le vent d'Est-Nord-Est se renforce et devient sensible sur Saint-Denis, mais surtout sur la route du littoral, La Possession, mais aussi sur Saint-Joseph et Saint-Philippe. Au plus fort de la journée, les rafales atteignent 60 à 65 km/h sur ces secteurs. Un vent de Nord-Est avec des rafales à 50 km/h est également sensible du côté de la Plaine des Cafres.



La mer est agitée au vent mais aussi sur les côtes Ouest et Sud avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest s'amortissant entre 1m50 et 2m en journée.