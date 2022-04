A la Une . Météo : Soleil et températures agréables au programme de ce dimanche

Ce dimanche débute sous un ciel mitigé d'une ligne allant de Saint Joseph à Sainte Suzanne avec un ciel parfois nuageux accompagné d'averses. Ailleurs, le soleil est bien présent et prend possession du ciel. Par NP - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 07:04

Au fil des heures, les averses s'espacent dans le temps sur ces régions du Sud-Est et de l'Est , permettant aux éclaircies de faire leur retour. Avant la mi-journée, la couverture nuageuse prend petit à petit possession de l'intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après-midi, nuages et éclaircies se partagent le ciel dans l'intérieur. Les averses restent de faible intensité et se concentrent sur les hauteurs du Nord-Ouest et de l'Ouest, comme sur les hauts de Saint Paul ou de Saint Leu par exemple. Les zones littorales conservent de belles éclaircies, voire de larges périodes ensoleillées sur les zones ventées. Cependant, au Sud de Sainte Rose et jusqu'à Saint Philippe, le soleil devra composer avec les nuages.



Les températures sont toujours agréables. Elles s'échelonnent de 27°C à 31°C en bordure de mer, 24 à 26°C dans les cirques.



Le vent de Sud-Est reste bien établi avec des rafales de 60 km/h sur Saint Pierre et 50 à 55 km/h sur Sainte Marie. Il remonte le long des plages de l'Ouest jusqu' à la Saline avec des rafales de 40/45 km/h attendues l'après midi.

La mer est agitée au vent avec houle d'alizé, comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50, de la Pointe de Langevin à Sainte Suzanne.



Demain lundi, temps humide en matinée sur le sud-est du département, entre Saint-Joseph et Sainte-Rose avec des averses fréquentes. Ailleurs, on profite d'une matinée ensoleillée à mesure que l'on s'éloigne de cette zone humide.

Dans l'après-midi, franche amélioration dans le sud-est avec le retour de belles éclaircies, les nuages se cantonnent essentiellement sur les hauteurs de Saint-Denis à Saint-Paul avec quelques averses sans importance. Beau temps l'après-midi au Volcan après une matinée humide.