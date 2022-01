Météo Météo : Soleil et nuages se partagent le ciel

Les nuages et l'humidité de ces derniers jours vont laisser progressivement place au soleil. Après une nuit particulièrement fraîche, Météo-France prévoit une remontée des températures pour dépasser les 30°, notamment sur le littoral. L'humidité de ces derniers jours devrait par ailleurs laisser place à un temps plus sec. Par NP - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 06:26

Le vent faiblit, dans une masse d'air relativement sèche.



Le ciel bleu rendu un peu plus laiteux par des nuages élevés laisse par moments les rayons du soleil réchauffer l'atmosphère. L"élément notable, ce sont les températures fraîches de la nuit avec 12.5 °c à Cilaos par exemple.



Elles vont progressivement remonter au cours de la matinée pour atteindre 28 à 31 °c sur le littoral, 26°c à Cilaos et 18°c au Pas de Bellecombe. Avec la montée du mercure, les nuages de pentes vont se former dans l'intérieur sans préférence particulière.



Dans un deuxième temps, au cours de l'après-midi, la couverture nuageuse devient prépondérante avec de timides éclaircies sur le littoral du Sud et Sud-Ouest, vers Saint-Joseph, Saint-Pierre voire Saint-Leu. Malgré ce ciel de plus en plus gris, le temps reste sec sous une couverture nuageuse qui épargne les plus hauts sommets.



Les brises sont majoritaires sur la côte et dans l'intérieur de l'île. Seules les régions du Port ou de Saint-Philippe subissent des rafales n'excédant pas 40 km/h.



Côté mer, elle est peu agitée avec une houle de Sud-Ouest qui déferle de la pointe des aigrettes à la pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.